Feliz com a estreia no Corinthians, Love fica 'rouco' de alegria

O atacante Vagner Love entrou no segundo tempo da partida do Corinthians, quando estava 1 a 1, e deixou o gramado sem voz e com a vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo-SP no bolso. O jogador recém-contratado fez sua estreia com a camisa alvinegra e vibrou com a festa da torcida. "É bom estrear com vitória, estou muito feliz por isso", afirmou o atleta, que foi sorteado para fazer o exame antidoping.

Love comentou que perdeu a voz ao chamar o apoio da massa. "Fiquei assim de gritar, pois pedi incentivo da torcida. Quando ela joga junto, nós lutamos até o fim", explicou o jogador, que evitou entrar na polêmica dos pênaltis marcados, mas reclamou da arbitragem. "O juiz deu lateral para nós, mas inverteu e logo em seguida saiu o gol deles", disse.

Agora o jogador fica na expectativa de poder enfrentar o São Paulo na quarta-feira, pela Copa Libertadores. Ele foi bastante elogiado pelo técnico Tite, mas o treinador evita colocar o atleta no time titular, já que Guerrero, suspenso, não poderá atuar no clássico. "Ele pode contar comigo a hora que quiser. Sei da importância do jogo de quarta-feira. Todo elenco está à disposição dele", avisou Love.