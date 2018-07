Feliz com acerto, Osvaldo espera fortalecer São Paulo Entre o fim do Campeonato Brasileiro e a oficialização do acerto com o São Paulo, Osvaldo teve que esperar por quase dois meses. A conclusão da demorada negociação, porém, deixou o atacante satisfeito. Ao declarar que está realizando um sonho, o novo reforço espera fortalecer ainda mais o setor ofensivo da sua nova equipe.