Feliz, Mendieta projeta gol em 2.º jogo pelo Palmeiras

Mendieta mostrou satisfação com o fato de ter estreado em um jogo no qual o Palmeiras venceu com tranquilidade, mas admitiu certa decepção por não ter feito um gol, embora tenha entrado em campo apenas no segundo tempo, substituindo Valdivia. "Queria muito ter estreado com gol, mas o goleiro defendeu. Espero marcar no próximo jogo", disse o reforço contratado junto ao Libertad, do Paraguai, em entrevista ao site oficial do Palmeiras, publicada nesta quarta-feira.

O paraguaio fez referência ao lance ocorrido no final do jogo contra o Oeste, no qual recebeu um cruzamento da esquerda e cabeceou para o goleiro Fernando Leal defender. Entretanto, o meio-campista de 24 anos destacou: "Foi uma sensação muito bonita jogar perto da torcida do Palmeiras pela primeira vez e ainda mais ganhando e conquistando um bom resultado. A equipe jogou bem e estou feliz por isso".

O atleta também mostrou alegria com o fato de que voltará a atuar ao lado do volante uruguaio Sebastian Eguren, também ex-Libertad, que foi contratado pelo Palmeiras e realizou na última segunda-feira o primeiro treino com o elenco completo da equipe. "Jogamos juntos no Paraguai e agora estamos no Palmeiras. Vamos nos ajudar mutuamente em favor do clube", completou.

Eguren será apresentado oficialmente nesta quarta-feira como novo reforço do Palmeiras, que ocupa atualmente a terceira posição da Série B do Brasileiro, com 15 pontos, mesma pontuação do vice-líder Joinville.