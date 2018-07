Feliz no Atlético-MG, Pratto desconhece proposta inglesa

Destaque do Atlético Mineiro no primeiro semestre, o atacante Lucas Pratto tratou de tranquilizar a torcida alvinegra nesta quarta-feira. Em entrevista coletiva, o centroavante argentino disse que não tem conhecimento sobre uma suposta proposta de R$ 33 milhões que o presidente Daniel Nepomuceno teria recusado.

"Não sei o clube, não falei com o presidente e por isso não sei de nada. Não falei com ninguém, tem uma ou duas semanas que não falo com o presidente, por isso não sei nada disso", garantiu o centroavante, horas depois de a notícia da suposta proposta ter sido divulgada por uma rádio mineira.

O centroavante, que custou R$ 13 milhões ao Atlético-MG no inicio do ano e caiu nas graças da torcida mineira, garante que não tem a intenção de voltar tão cedo para a Europa. "Estou tranquilo. O Atlético fez esforço para me contratar e estou feliz aqui. Estou aqui há seis meses, feliz e adaptado. Já joguei na Itália. Não vislumbro jogar lá (na Europa). Estou bem aqui."