Feliz no Flu, Yony González projeta 'muitos gols' no Brasileiro e Copa do Brasil

Autor do primeiro gol do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense, na última quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil, o atacante colombiano Yony González está feliz com a boa fase dele no time tricolor e fez nesta sexta-feira uma previsão para o restante da temporada.

"É a primeira vez que jogo em outro país em desde que cheguei, falei que entregaria tudo. Estou ajudando o Fluminense e espero fazer muitos gols na Copa do Brasil e no Brasileiro", projetou o jogador.

González já espera balançar as redes na quarta-feira, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Santa Cruz, no Maracanã. "Vamos ter um duelo importante. Meus companheiros falaram que é um adversário de tradição. Vai ser uma partida importante, vamos começar no Rio e contaremos com o fator local", disse.

Artilheiro do time no Carioca, com sete gols, o colombiano festeja a fácil adaptação ao futebol brasileiro. "Desde que cheguei, mentalizei que faria o melhor. Meus companheiros me ajudaram bastante, o Mateus fala espanhol, então, minha adaptação foi fácil. Já conhecia o futebol do Brasil, joguei contra vários times, tive a oportunidade de fazer gol na Sul-Americana. Agora que tenho mais amizade, tento falar muito com todos para entender cada vez melhor."

No ano, o colombiano fez oito gols e no Flu só é superado por Luciano, que fez 11. E Yony González vê com dupla alegria o futuro retorno de Pedro ao time. Primeiro por ter o companheiro de volta, após longo período de recuperação de lesão no joelho, e segundo pela oportunidade de a equipe ganhar uma nova alternativa no ataque.

"Na minha função atual, jogo pelos lados, no Junior de Barranquilla também jogava assim, mas nos últimos jogos joguei de centroavante, uma posição que conheço. Penso que essa oportunidade de jogar pelos lados quando o Pedro voltar vai ser uma decisão do Diniz, que vai pensar no melhor para o Fluminense", ressaltou.

No próximo dia 28, o Fluminense estreia no Brasileiro, no Maracanã, diante do Goiás. A segunda rodada está reservada para o duelo com o Santos, na Vila Belmiro, no dia 2 de maio. Dia 5, o desafio será em Porto Alegre, frente ao Grêmio.