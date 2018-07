Feliz no futebol australiano, Del Piero ainda não quer definir o seu futuro

SYDNEY - Mesmo aos 38 anos, o veterano Alessandro Del Piero tem sido alvo de diversas especulações da imprensa europeia, que aposta no fim de sua passagem pelo Sydney, da Austrália, e seu retorno ao futebol do velho continente. O atacante, no entanto, garantiu estar feliz em sua equipe, onde chegou em setembro, e deixou o futuro em aberto.

"Passei por um período realmente bom aqui. Temos tempo para discutir sobre o futuro, mas no momento a melhor coisa para mim, para o clube e para os jogadores é concentrar somente nas partidas", declarou, preocupado com a má fase do Sydney, último colocado no Campeonato Australiano, com três vitórias em 12 jogos.

O momento da equipe em campo não abala Del Piero, que celebra uma nova fase de sua carreira, após 19 temporadas consecutivas na Juventus. "Não estou preocupado com outras coisas. Estou realmente me divertindo aqui. Mas agora precisamos vencer mais uns dois jogos para eu me divertir mais."

O contrato de Del Piero com o Sydney tem duração até 2014, mas não está certo se o jogador irá cumpri-lo. "Tudo está claro para mim e para o clube. Podemos acertar o nosso futuro mais rápido do que o planejado, mas o contrato não é um stress para mim", disse, sem esclarecer qual será seu futuro.