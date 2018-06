Feliz por estreia no Botafogo, Renatinho projeta evolução: 'Não estou 100%'

Um dos reforços contratados pelo Botafogo para esta temporada, o meia Renatinho vestiu a camisa do clube pela primeira vez na vitória de quinta sobre o Macaé, por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca. A estreia pelo clube deixou o jogador bastante satisfeito, mas ele próprio admitiu nesta sexta-feira a necessidade de evolução, principalmente no aspecto físico.

"Para ser bem sincero, acredito que não estou 100% fisicamente, até pela intensidade da nossa equipe. Estarei à disposição para os minutos que forem necessários. Vou pegando ritmo com tempo e acredito que até o final do Carioca estarei bem", projetou, em entrevista coletiva.

Renatinho assinou com o Botafogo após se destacar na campanha que recolocou o Paraná na elite do Campeonato Brasileiro, marcando nove gols na Série B do ano passado. E mesmo com o pouco tempo no novo clube, o meia garantiu já estar à vontade no Botafogo.

"Estou super à vontade aqui. Me acolheram de uma forma muito boa e estava naquela ansiedade de estrear e vestir a camisa do Botafogo. Estava querendo muito e tinha que aproveitar ao máximo os minutos que entrei em campo para mostrar o meu valor. Quero buscar a titularidade, mas sempre respeitando meus companheiros e demonstrando o meu valor", declarou.

O jogador também mostrou-se adaptado ao estilo do técnico Felipe Conceição. "Estou conhecendo ele aos poucos. É um cara muito inteligente e, aos poucos, me diz como gosta do estilo de jogo. Graças a Deus, eu tenho uma facilidade para me adaptar e o Felipe ainda nos acrescentará muito durante o trabalho."