Feliz por jogar após 2 meses fora, Montillo lamenta volta ao Botafogo com derrota

Derrotado pelo Santos por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, no Pacaembu, o Botafogo retornou aos treinos nesta quinta visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Ainda que o resultado não tenha sido o esperado, o meia Montillo, que estava afastado por lesão há dois meses, comemorou o fato de poder entrar em campo.

"Além da ansiedade, eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Há sempre uma primeira vez. Trabalhei com o departamento médico para tentar voltar bem. O primeiro jogo sempre é o mais difícil, na cabeça do jogador passa muita coisa. O dia de ontem pareceu uma estreia para mim, com aquele medo de dar um pique. Fui perdendo isso durante o jogo e infelizmente perdemos a partida no fim. Pessoalmente fico feliz", disse o jogador, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O revés fez com que o Botafogo estacionasse na zona intermediária da tabela do Brasileirão, com sete pontos. No domingo, o desafio será diante do Coritiba, em casa, às 11 horas, pela sexta rodada da competição nacional. E o meio-campista exaltou o fato de que time alvinegro terá pela frente uma equipe que vem surpreendendo pela boa campanha realizada até aqui.

"Talvez pode ser uma surpresa, ninguém colocava o Coritiba ou a Chapecoense na parte de cima. Não por falta de merecimento, mas por não estarem entre os favoritos. O campeonato também está começando agora e temos que abrir os olhos para não deixarmos escapar mais três pontos. Time grande tem que somar. Que possamos chegar inteiros no domingo. Tomara que todos estejam prontos o mais rápido possível", projetou.

Na atividade desta quinta, apenas o goleiro Jefferson apareceu para treinar no gramado. O restante do elenco realizou trabalho regenerativo na academia, incluindo os reservas, que ficaram no Rio de Janeiro e disputaram jogo-treino na quarta-feira.