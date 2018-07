Fellaini desfalca Everton por até seis semanas

No início deste ano, Fellaini sofreu uma grave contusão no tornozelo e desfalcou o Everton nos três meses finais da última temporada. A nova lesão foi sofrida no empate por 4 a 4 com a Áustria, terça-feira, em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012.

"É uma grande decepção, porque ele é um jogador muito importante para nossa equipe. É realmente uma notícia muito ruim", lamentou nesta sexta-feira o técnico David Moyes, que também conta com os desfalques do meia Steven Pienaar e do atacante Louis Saha, ambos lesionados.