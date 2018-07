Fellaini sai do banco, faz pênalti e Everton empata com Manchester United no fim

O que era para ser uma partida de comemoração para o belga Fellaini se tornou um vexame para o volante. O belga entrou nos minutos finais do jogo contra o Everton para comemorar 100 partidas com a camisa do Manchester United, mas cometeu o pênalti que resultou no empate por 1 a 1 entre as equipes, neste domingo, no Goodison Park, pela 14.ª rodada do Campeonato Inglês.

Além do vexame pessoal de Fellaini, o United chegou ao terceiro empate consecutivo e viu o primeiro pelotão abrir vantagem na tabela do Campeonato Inglês. A equipe de Manchester ocupa a sexta posição, com 21 pontos, seis atrás do Tottenham, último time na zona de classificação às competições europeias. Já o Everton vem pouco atrás do United da tabela, agora com 20 pontos na oitava colocação.

Assim como aconteceu em todas as partidas do Inglês no final de semana, os jogadores e o trio de arbitragem se reuniram no centro do gramado antes de a bola rolar para prestar uma homenagem com um minuto de silêncio às vítimas do acidente aéreo na Colômbia com o avião da Chapecoense. O momento foi sucedido por uma ovação por parte da torcida presente no estádio.

Com a bola rolando, o primeiro gol só saiu aos 41 minutos de bola rolando, e foi muito chorado. O sueco Zlatan Ibrahimovic foi lançado, percebeu a saída precipitada do goleiro do Everton e tocou por cobertura. A bola ainda bateu no travessão e na trave antes de entrar somente o suficiente para que o tento fosse validado. Um zagueiro do Everton chegou para afastar, mas já era tarde demais, pois a bola já havia atravessado a linha da meta.

Na segunda etapa, quando a vitória do Manchester United parecia encaminhada, o técnico José Mourinho promoveu a entrada do volante Fellaini para segurar um pouco o ímpeto adversário, aos 39 minutos. No entanto, o atleta derrubou Idrissa Gana Gueye dentro da área e a arbitragem viu pênalti. Na cobrança, Baines bateu no canto direito e De Gea não alcançou: 1 a 1.

Pela sequência do Campeonato Inglês, o Everton entra em campo no próximo sábado, contra o Watford, fora de casa. Já o Manchester United recebe o Tottenham, no domingo, mas antes encara o Zorya Luhansk, na quinta-feira, pela Liga Europa.