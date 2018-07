Fellaini se recupera antes do esperado no Everton O meio-campista Marouane Fellaini poderá ter condições de defender o Everton no início da temporada 2010/2011, depois de se recuperar mais rápido do que o esperado de uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Assim, ele poderá participar do início do Campeonato Inglês, previsto para o dia 14 de agosto.