Fellipe Bastos espera que o Vasco elimine jogo de volta O Vasco estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, diante do Comercial-MS, às 21h50, no Morenão, e os jogadores não esconderam o objetivo de evitar o jogo de volta. Apesar de adotarem o discurso de respeito ao adversário, eles afirmaram que a vitória por dois gols de diferença será importante também para o time ganhar mais tempo para se preparar para as próximas partidas do Campeonato Carioca.