Fellipe Bastos prevê dificuldades para o Vasco na Bahia O Vitória está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas nem por isso o Vasco acredita que o jogo de sábado, no Barradão, será fácil. Para o volante Fellipe Bastos, que não enfrentou o Flamengo, mas está novamente à disposição do técnico Paulo César Gusmão, será preciso cuidados para não tropeçar em Salvador.