Fellipe Bastos recebe oferta árabe e deve deixar o Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari deverá ter que lidar com um problema para montar o Grêmio pelo menos neste início de temporada. Titular do meio-campo tricolor no segundo turno do Brasileirão, o volante Fellipe Bastos deve deixar o clube. O Vasco, dono dos direitos federativos dele, recebeu uma proposta dos Emirados Árabes Unidos e deve vender o jogador.

Fellipe Bastos chegou ao Grêmio por empréstimo, em meados do ano passado, e logo ganhou a condição de titular. A diretoria gaúcha já sabe da proposta árabe, mas o Vasco ainda não solicitou oficialmente o retorno do jogador. Na quinta, quando Felipão montou o time titular pela primeira vez, escalou o garoto Araújo como titular, enquanto Fellipe Bastos corria ao redor do campo

A se confirmar sua saída, o Grêmio fica sem nenhum volante experiente. O paraguaio Riveros foi para o Olimpia, do Paraguai, e só restam no elenco os garotos Araújo, Ramiro, Negueba e Balbino. Edinho está de saída e Walace serve à seleção sub-20.