Fellype Gabriel ainda não tem previsão para estrear no Palmeiras

Único dos 25 reforços contratados pelo Palmeiras na temporada que ainda não estreou, Fellype Gabriel não tem previsão para jogar. A falta de uma boa condição física com o fato de o técnico Marcelo Oliveira ter a preferência por outros atletas na posição fazem com que o meia seja praticamente esquecido durante os treinos.

Na segunda-feira, por exemplo, ele não foi para o gramado por causa de dores nas costas. Desde que chegou ao clube, em maio, tem treinado para conseguir uma melhor forma física, mas sofre com dores musculares. Em abril, ele conseguiu rescindir seu contrato com o Sharjah, dos Emirados Árabes, mas não joga há mais de um ano.

Fellype Gabriel foi contratado (tem vínculo até 31 de maio de 2017) por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira. Marcelo Oliveira garante que pretende contar com o jogador, mas deseja utilizá-lo só quando estiver bem fisicamente. Ele já ficou no banco em cinco jogos.

Algo que atrapalha o jogador é o fato dele ter disputado sua última partida profissional em agosto do ano passado. De lá para cá, sofreu com diversas lesões, até conseguir deixar o futebol árabe e se transferir para o Palmeiras. O jogador é um dos atletas mais comentados pelos torcedores, que não escondem a ansiedade em vê-lo em campo.