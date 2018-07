Fellype Gabriel ainda vê chances para o Botafogo no G4

"Temos que acreditar. As partidas que temos feito nos dão essa confiança. Falta acertar apenas a definição das jogadas. E prestar atenção nos pontos fortes dos adversários", observou Fellype Gabriel, nesta quarta-feira.

O meio-campista, que será titular do Botafogo no clássico desta quinta, no Engenhão, contra o Vasco, reforça que o problema do time está no setor ofensivo e não na criação.

"O principal é você ter mais tranquilidade na hora de finalizar. Estamos criando e marcando bem, mas os gols não tem saído. Essa é a parte mais importante. Se conseguirmos aproveitá-las, temos grandes chances de conquistar as vitórias."