Fellype Gabriel aparece no BID e pode estrear pelo Palmeiras

O meia Fellype Gabriel foi regularizado nesta quarta-feira e, após três meses treinando, está livre para defender o Palmeiras. O nome do jogador apareceu no BID e ele já pode estrear até neste domingo, contra o Vasco, em São Januário.

O jogador foi anunciado no começo de maio, mas teve que aguardar a chegada dos documentos do Sharjah, dos Emirados Árabes, clube onde ele atuava anteriormente e conseguiu deixar após entrar na Justiça, alegando falta de pagamento. Além da questão burocrática, o meia chegou ao clube com uma lesão no joelho esquerdo, por isso só começou a trabalhar com bola, em totais condições no começo de julho.

A situação de Fellype Gabriel foi parecida com a que viveu Cleiton Xavier e Egídio, que também deixaram seus clubes na Ucrânia por falta de pagamento. Os clubes também dificultaram a liberação dos documentos e eles demoraram mais que o esperado para conseguirem atuar pelo Palmeiras.

Fellype Gabriel é o único atleta dos 24 contratados pelo Palmeiras no início da temporada que ainda não foi apresentado. Isso pode acontecer até o começo da semana que vem.