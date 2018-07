Fellype Gabriel é exemplo para o Botafogo, diz técnico Oswaldo

RIO- O técnico Oswaldo de Oliveira não poupou elogios a Fellype Gabriel após a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Vasco, domingo, no Engenhão, pela quarta rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. O meia foi decisivo para o triunfo ao anotar os três gols do time de General Severiano e foi apontado pelo treinador como um exemplo para o restante do elenco.

"O Fellype, de certa forma, é um exemplo daquilo que eu estou querendo implantar aqui no Botafogo. O Fellype é dedicadíssimo, com potencial técnico excelente. Finaliza e cabeceia bem. No Japão se adaptou à função que eu gosto", afirmou Oswaldo, que indiciou a contratação de Fellype Gabriel após trabalhar com o jogador do Kashima Antlers, do Japão.

De acordo com o treinador, os três gols apenas coroaram a excelente atuação de Fellype Gabriel diante do Vasco. "Independentemente dos gols, ele fez uma partida competitiva, de colaboração para a equipe. Acredito que vai interferir na concepção tática dos outros jogadores e motivar a todos a fazer isso", disse.

Com a vitória sobre o Vasco, o Botafogo está em segundo lugar no Grupo A da Taça Rio, com dez pontos. Agora, a equipe volta suas atenções para a Copa do Brasil, já que na quarta-feira vai enfrentar o Treze-PB, no Rio, pela primeira fase do torneio. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1.