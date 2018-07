Sem previsão para jogar, Fellype Gabriel pode deixar o Palmeiras

Sem previsão para retornar aos gramados, o meia Fellype Gabriel parece cada dia mais distante do Palmeiras. O jogador, que não viajou para o Uruguai, tem feito um trabalho físico separado dos demais companheiros e os médicos do clube preferem não projetar uma data para ele retornar aos gramados. Existe, inclusive, a possibilidade dele deixar o clube, caso apareça interessados.

A rotina de Fellype Gabriel tem sido treinar com o volante Gabriel, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. O meia disputou apenas uma partida no ano passado e teve diversas lesões. A última divulgada pelo clube foi uma torção no tornozelo, durante um treino entre reservas.

O jogador não deve ser inscrito na lista de 28 atletas que disputarão o Campeonato Paulista e a diretoria trabalha com a ideia de emprestá-lo para algum clube, onde passa ganhar ritmo de jogo e retornar em melhores condições físicas no meio do ano ou na próxima temporada.

Com contrato até maio de 2017, Fellype Gabriel foi contratado em maio do ano passado e chegou por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira. Até mesmo sua camisa ele já perdeu. O número 30 passou a ser de Régis, contratado do Sport.