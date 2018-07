Fellype Gabriel prevê jogo complicado contra o Boavista Na véspera do confronto diante do Boavista, domingo, no Engenhão, os jogadores do Botafogo realizaram apenas um treino de jogadas de bola parada, nesta manhã de sábado. O time alvinegro precisa vencer para assegurar o primeiro lugar do Grupo A da Taça Guanabara, disputada também pelo Vasco.