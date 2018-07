Fellype Gabriel promete empenho para recuperar forma e ajudar o Vasco

"Vou me dedicar muito, de manhã, de tarde, chegando em casa de noite. Vou evoluir com o tempo para ficar à disposição. Não tenho uma data específica para voltar. Estava há uns 15 dias parado e vou fazer um trabalho especial no Caprres [centro de recuperação do Vasco]", declarou o meia de 30 anos.

Fellype Gabriel chegou ao Vasco sem custos porque estava sem contrato. Ele acertou vínculo até o fim da temporada. E nesta segunda já realizou seu primeiro treino no time carioca. "Fui muito bem recebido, a maioria eu já conhecia. O Nenê tem muita qualidade, muitos falam até de Seleção. Eu o conheci na época em que ele estava no Catar e eu nos Emirados. Já o Andrezinho conheço desde que eu tinha uns 10 anos de idade", disse.

Já focado nas metas do Vasco, o meia afirmou destacou a importância da série invicta de 29 jogos da sua nova equipe. "Quanto mais jogos sem perder, maior a confiança. O Vasco conseguiu a arrancada em um momento importante. O time vem invicto, foi campeão e manter isso é importante. Quando entrar em campo, vou fazer de tudo para honrar da melhor maneira possível essa camisa."