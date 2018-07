Fellype Gabriel promete que Botafogo não vai relaxar A conquista da Taça Guanabara garantiu ao Botafogo a classificação para a decisão do Campeonato Carioca, mas o meia Fellype Gabriel prometeu nesta terça-feira que o time não vai relaxar na disputa da Taça Rio. Ele lembrou que se a equipe também vencer o segundo turno, garante a conquista do título estadual e prometeu que este será o foco do time a partir do jogo de domingo com o Quissamã, no Engenhão.