Fellype Gabriel sonha marcar o gol do título do Palmeiras

Novidade do Palmeiras na partida contra o Vasco, domingo passado, o meia Fellype Gabriel voltou aos gramados após um ano e dois meses parado e já sonha alto. O jogador disse que chegou a comentar com amigos que pode ficar marcado na história do clube por entrar na reta final e marcar o gol do título da Copa do Brasil.

“O tempo que eu fiquei fora, mudou muita coisa e tudo muda muito rápido. Até comentei com o pessoal aqui no clube, quase não joguei e já pensou se eu entro e faço o gol da final? A gente está preparado para isso. Me dedico, corro muito e tenho procurado fazer o melhor para quando o treinador precisar, poder contar comigo”, disse o meia.

Fellype Gabriel chegou por indicação de Oswaldo de Oliveira, que dias depois de sua chegada, acabou sendo demitido. “Quando cheguei, o Marcelo assumiu, conseguimos uma boa sequência de vitórias e não estamos tendo bons resultados agora. O Brasileiro é complicado e temos que concentrar nesses últimos jogos para darmos o nosso máximo e conseguir o que a gente quer”.

Desde que chegou ao clube, o meia é um dos atletas mais comentados pelos torcedores em redes sociais. A expectativa em cima de seu futebol é muito grande e o jogador parece estar ciente da responsabilidade e da missão de ser um dos candidatos a tentar resolver a criação no meio de campo.

“Estou trabalhando para isso. Tem o Cleiton Xavier, Robinho e Zé Roberto também, que podem ajudar. Vamos ter um tempo bom para ter todos os jogadores em condições e tentar aproveitar para tentar resolver qual a melhor formação para conseguirmos o melhor nessa reta final”, projetou.