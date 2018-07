Fellype Gabriel treina como titular, mas sofre lesão no Palmeiras

O jogo contra o Coritiba poderia ser a grande oportunidade de Fellype Gabriel começar uma partida como titular do Palmeiras. Entretanto, o jogador sofreu uma pancada durante o treinamento nesta quinta-feira e dificilmente terá condições de estar em campo no domingo.

Os reservas do Palmeiras, que devem jogar domingo, participam do treino normalmente quando o meia se chocou com o volante Julen e teve que deixar o gramado da Academia de Futebol com ajuda para andar, já que demonstrava muita dor ao apoiar o pé no chão.

Fellype Gabriel chegou ao clube em maio, em recuperação de uma lesão no joelho. Ele estreou no dia 8 de novembro, na derrota por 2 a 0 para o Vasco, em sua única exibição pelo clube até o momento.

O time treinado por Marcelo Oliveira foi formado por: Fábio; João Pedro, Leandro Almeida, Nathan e Egídio; Andrei, Daniel, Allione, Fellype Gabriel e Mouche; Alecsandro. A atividade foi um treino tático contra outros reservas, reforçados por garotos do time sub-15.

Cristaldo e Rafael Marques, que poderiam estar no time, não treinaram e dificilmente enfrentam o Coritiba. Eles podem jogar contra o Santos, por isso também serão poupados, assim como os titulares do primeiro jogo da final, que nesta quinta-feira fizeram apenas atividade regenerativa.

Quem também poderia estar em campo, mas será desfalque é o volante Thiago Santos. Ele está com dores musculares e não deve se recuperar a tempo, assim como o meia Cleiton Xavier, que se recuperou de lesão na panturrilha esquerda, mas provavelmente só vai voltar ano que vem. Victor Ramos foi liberado para um compromisso particular e também não deve ir para Curitiba.