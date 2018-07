Fellype Gabriel treina e deve ser titular no Botafogo Recém-contratado, o meia Fellype Gabriel vive a expectativa de fazer sua estreia com a camisa do Botafogo. Nesta segunda-feira ele participou do treinamento como titular e deve entrar em campo já nesta quinta, diante do Americano, no Godofredo Cruz, às 19h30, pela primeira rodada da Taça Rio.