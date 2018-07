Fellype Gabriel volta ao Botafogo e substitui Maicosuel diante do Inter

RIO - O técnico Oswaldo de Oliveira comandou nesta quinta-feira coletivo no campo anexo do Engenhão em que indicou a escalação que deve ser adotada pelo Botafogo na partida contra o Internacional, sábado, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades do time é o retorno de Fellype Gabriel.

O meia ficou fora das duas partidas anteriores do Botafogo, em razão de um inchaço no joelho direito, quando a equipe perdeu para Cruzeiro e Náutico. Recuperado, retorna ao time e vai ocupar a vaga de Maicosuel. "É sempre chato ficar de fora, ainda mais vindo de uma boa sequência. Mas a gente tem que estar 100% dentro de campo. Felizmente, não estou sentindo mais dor nenhuma", disse.

"O Oswaldo está tentando mudar para achar um equilíbrio. Hoje, ele optou por deixar o Maicosuel entre os reservas, mas nesse jogo mesmo ele pode entrar. Vai jogar quem estiver melhor", comentou Fellype Gabriel, que tratou de elogiar Maicosuel. "Sei que, se ele for jogar, vai fazer o melhor dele. O importante é todo mundo estar focado no objetivo, que é a ajudar ao Botafogo", encerrou.

Sem o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, que está suspenso, e o volante Jadson, poupado em razão de dores musculares, Oswaldo improvisou Lennon na esquerda e escalou Lucas Zen no meio-de-campo. Assim, os titulares foram trabalharam com a seguinte formação: Jefferson; Lucas, Fábio Ferreira, Brinner e Lennon; Lucas Zen, Renato, Fellype Gabriel, Andrezinho e Vitor Junior; Herrera.

A atividade foi vencida pelo titulares, com gols de Andrezinho, Fellype Gabriel e Herrera. Loco Abreu fez o gol dos reservas, que treinaram com: Luis Guilherme; Gabriel, Antônio Carlos, Dória e Márcio Azevedo; Rodrigo Dantas, Jeferson, Elkeson, Maicosuel e Cidinho; Loco Abreu.