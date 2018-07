Fenapaf questiona jogos do Brasileirão às 11h

A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) prometeu encaminhar um ofício à CBF questionando os jogos das 11h. Até a décima rodada, seis jogos estão marcados para o horário, sendo cinco deles no Rio de Janeiro.

No fim do ano passado, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte determinou que todos os jogos em território nacional no período entre 11h e 14h só poderão ocorrer se a temperatura das partidas for monitorada em tempo real e não extrapolar 28 graus WBGT (Temperatura Global de Bulbo Úmido, em tradução livre), uma medida que considera o efeito da temperatura, umidade e luz do sol sobre os jogadores.

No domingo, às 11h, a temperatura ambiente no Maracanã chegou a 30°C. A CBF, contudo, garante que a temperatura WBGT não chegou aos 25 graus e o jogo transcorreu sem nenhum risco aos jogadores. “A CBF continua tendo como motivação principal a preservação da integridade física dos atletas”, assegurou Jorge Pagura, presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol.

Mesmo assim, o presidente da Fenapaf, Felipe Augusto Leite, declarou que irá à CBF. “Jogo com sol das 11h da manhã pode fazer sentido em Curitiba, em Porto Alegre. Não no Rio.”