Fenerbahce anuncia rescisão com o volante brasileiro Cristian

Alvo do Corinthians a cada janela de transferência, o volante Cristian está sem clube. Nesta quinta-feira, o Fenerbahce anunciou a rescisão contratual com o jogador, que estava há cinco anos atuando pela equipe. A justificativa é o novo limite de estrangeiros no elenco imposto pela Federação Turca de Futebol.

As novas regras da entidade apontam que cada clube turco pode ter no máximo oito atletas de fora do país registrados para o campeonato nacional. Cristian foi um dos preteridos pelo Fenerbahce. Por conta do longo período na equipe, o volante brasileiro será homenageado com uma placa antes da partida contra o Kardemir Karabukspor, no próximo domingo.

"Cristian Baroni, as portas do Fenerbahce estarão sempre abertas a você. Lembrando de tudo que você deu a nosso clube, obrigado por todo o esforço. Desejamos-lhe sucesso em sua futura carreira no futebol", escreveu o clube turco em comunicado divulgado no site oficial.

Com a rescisão, o Corinthians pode voltar a sonhar com o retorno do volante. A cada janela de transferência, surgem os rumores de uma possível chegada do jogador ao clube paulista, mas, até agora, o Fenerbahce vinha sendo o principal obstáculo para este retorno. Sem os turcos no caminho, o time brasileiro pode investir em Cristian, que se tornou xodó da torcida por sua passagem de um ano, entre 2008 e 2009.