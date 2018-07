Fenerbahçe anuncia vitória na CAS e diz que joga Liga O Fenerbahçe anunciou nesta quinta-feira que a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anulou a suspensão aplicada pela Uefa, que proibiu o clube de disputar competições continentais nos dois próximos anos pelo envolvimento do clube em um escândalo de manipulação de resultados no futebol da Turquia.