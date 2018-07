Fenerbahce é liberado para disputar Liga dos Campeões

A entidade explicou que vai esperar por novos desdobramentos do caso antes de anunciar uma eventual punição aos acusados. "Os times vão participar das competições europeias, seguindo os resultados finais do campeonato nacional", afirmou o presidente da federação, Mehmet Aydinlar. "Os resultados já foram registrados na Uefa".

Campeão nacional na última temporada, o Fenerbahce está com seu título sob suspeita desde que a polícia turca desencadeou uma mega operação para investigar a suspeita de manipulação de resultados no final do mês passado. Ao todo, 22 pessoas foram presas para depoimento, incluindo os presidentes do Fenerbahce e do Trabzonspor.

O Fenerbahce garantiu o título somente na última rodada do campeonato, por uma margem pequena de pontos, enquanto o Trabzonspor ficou com o segundo lugar. O título assegurou ao campeão a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O outro time precisará passar pelas fases eliminatórias.

Se as autoridades confirmarem a suspeita de manipulação, o Fenerbahce perderá o título, e a vaga na Liga, e será rebaixado para a Segunda Divisão turca. "As investigações serão iniciadas assim que a corte aceitar o indiciamento da promotoria", explicou Aydinlar.

De acordo com a regras da Uefa, só podem disputar a Liga dos Campeões os times "que não estiverem diretamente ou indiretamente envolvidos, desde 2007, em atividades suspeitas de manipulação de resultados".

O presidente da federação turca, contudo, garantiu que está mantendo a Uefa informada sobre os desdobramentos do caso. "Estamos constantemente em contato com a Uefa e a Fifa. O Campeonato Turco terá início no dia 5 de agosto e será disputado conforme o planejado", declarou.