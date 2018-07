Fenerbahçe entra em concorrência com o Santos por Diego

SÃO PAULO - O meia Diego, de 29 anos, campeão espanhol com o Atlético de Madrid sábado, não deve mais vestir a camisa do time de Madri. O Santos vinha tentando repatriar o jogador, que iniciou sua carreira nas categorias de base da equipe da Vila Belmiro. Neste domingo, contudo, o Fenerbahçe, da Turquia, anunciou em seu perfil oficial no Twitter que entrou na negociação com o jogador.

Apesar de não fazer parte da formação titular do técnico argentino Diego Simeone, o meia teve atuações importantes e marcou um golaço decisivo na Liga dos Campeões contra o Barcelona fora de casa no jogo de ida das quartas de final do torneio. A oferta inicial dos turcos é de contrato válido por três anos e luvas de R$ 4,5 milhões, além de comissão vantajosa ao pai e representante do jogador.

Em janeiro, o Santos afirmou que havia acertado as bases financeiras com o jogador, que tem vínculo com o Wolfsburg da Alemanha até julho. Teria oferecido um contrato de três anos e R$ 800 mil mensais de salário, além de R$ 3 milhões nas mãos do jogador.

RENATO

Na última semana o volante Renato, campeão brasileiro em 2002 com Diego pelo Santos, retornou ao clube. O jogador estava no Botafogo do Rio de Janeiro e já havia trabalhado com o técnico Oswaldo de Oliveira.