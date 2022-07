Fenerbahçe, de Jorge Jesus, apresenta mais dois brasileiros: Luan Peres e Gustavo Henrique

O Fenerbahçe, time turco comandado pelo técnico português Jorge Jesus, anunciou a contratação de mais dois reforços brasileiros na última sexta-feira. Os zagueiros Luan Peres e Gustavo Henrique posaram com a camisa do clube de Istambul e foram oficialmente apresentados à torcida.

Luan Peres jogou pelo Santos entre o fim de 2019 e o início de 2021 e estava no Olympique de Marselha, na França. O jogador, de 28, fará dupla de zaga com Gustavo Henrique, de 29, que chega em contratação direta do Flamengo. Gustavo foi revelado pelo Santos e se transferiu ao Flamengo em 2020. Os dois defensores chegaram a atuar juntos no time paulista.

Gustavo Henrique foi treinado por Jorge Jesus durante a passagem do treinador pelo Flamengo e reencontrará o técnico assim como fizeram o volante Willian Arão e o atacante Lincoln também no Fenerbahçe. Todos estiveram presentes nas conquistas da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro com o time rubro-negro.

Na última quarta-feira, o Fenerbahçe foi eliminado precocemente na segunda fase classificatória da Liga dos Campeões pelo Dínamo de Kiev ao perder por 2 a 1 em casa e na prorrogação. Willian Arão foi muito criticado no lance de um dos gols por acompanhar a jogada de perto e não tentar intervir no ataque adversário.