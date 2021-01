Fenerbahce inicia campanha de arrecadação com torcedores para pagar salários de Özil

O Fenerbahce atendeu a um pedido da torcida e trouxe um grande reforço para o time: o meia Özil, ex-Real Madrid e que estava no Arsenal. Agora, o clube tem um problema: como pagar o salário da nova estrela da equipe? A solução foi tentar criar uma campanha para que os mesmos torcedores ajudem em parte dos vencimentos.

A ideia da campanha de crowdfunding #MESUTOL é que os torcedores enviem mensagens SMS ao custo de 2,25 euro (R$ 15) para o número 1907 (ano da fundação do clube) com parte do dinheiro indo para o clube. Em um único dia, 150 mil mensagens já foram enviadas.

Segundo a imprensa europeia, Özil pode ganhar 75 mil euros (R$ 500 mil) por semana - valor alto, mas que ainda está distante dos 400 mil euros semanais (R$ 2,66 milhões) que faturava no Arsenal.

O presidente do Fenerbahce, Ali Koc, se mostrou confiante no sucesso da campanha. "Temos um pedido para nossos torcedores. Continuem a nos apoiar, dependemos de seu apoio financeiro. Talvez 300 mil, 500 mil, ou até um milhão de mensagens de texto. Esse apoio é muito importante para nós", pediu.

Se o clube atingir realmente um milhão de mensagens de texto, será o suficiente para pagar dois milhões de euros (R$ 13,3 milhões), metade dos vencimentos anuais de Özil.