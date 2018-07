Fenerbahçe perde em casa e fica fora da fase de grupos da Liga Europa

O Fenerbahçe foi surpreendido nesta quinta-feira e ficou de fora da fase de grupos da Liga Europa. O tradicional clube turco recebeu o pequeno Vardar Skopje, da Macedônia, e foi surpreendido ao ser derrotado por 2 a 1, de virada, resultado que o eliminou na última fase preliminar da competição e irritou sua fanática torcida em Istambul.

A missão do Fenerbahçe já havia ficado complicada após a partida de ida, quando caiu para o Vardar Skopje por 2 a 0. Depois de um primeiro tempo truncado, a torcida da casa até criou esperanças com o gol de Neustaedter. Aos 15 minutos, ele aproveitou escanteio da direita e abriu o placar.

O Fenerbahçe precisaria de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis, mas a esperança turca durou pouco. Sete minutos depois, em rápido contra-ataque, Jigauri recebeu lançamento, cortou o zagueiro e dividiu com o goleiro para marcar. A virada veio já nos acréscimos, quando Gligorov invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Outro tradicional time que entrou em campo, mas garantiu a classificação, foi o Dínamo de Kiev. Nesta quinta, a equipe ucraniana recebeu o Marítimo, de Portugal, e venceu por 3 a 1. Como havia segurado um empate por 0 a 0 na ida, fora de casa, avançou à fase de grupos da Liga Europa.

A vitória do Dínamo começou a ser desenhada no primeiro tempo, quando Garmash e Morozyuk abriram vantagem confortável para a equipe. Na etapa final, Derlis González ampliou. Erdem Sen ainda marcou o gol de honra do Marítimo, mas já era tarde para uma reação.

Na Rússia, o Zenit passou pelo Utrecht e garantiu a classificação na prorrogação. A equipe de São Petersburgo devolveu o 1 a 0 sofrido na ida, na Holanda, com o gol de Kokorin. No tempo extra, o mesmo Kokorin apareceu para marcar o segundo e selar a vaga dos russos.

As outras equipes que já confirmaram a classificação à fase de grupos da Liga Europa nesta quinta foram: Viktoria Plzen-RCH, Sheriff-MOL, Maccabi Tel Aviv-ISR, Östersunds-SUE, Red Bull Salzburg-AUT, BATE Borisov-BLR, Ludogorets-BUL, AEK Atenas-GRE, Apollon Limassol-CHP, Dínamo Zagreb-CRO e Partizan Belgrado-SER.