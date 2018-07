Fenerbahçe tenta recurso para anular punição na Copa dos Campeões

ISTAMBUL - O presidente do Fenerbahçe, Aziz Yildirim, afirmou nesta quinta-feira que está confiante em obter um recurso para escapar da punição aplicada pela Uefa na terça. A entidade responsável pelo futebol na Europa proibiu o clube turco de disputar as próximas três competições continentais para as quais conquiste a classificação.

Yildirim disse que vai "encher um avião com pessoas" para testemunhar em favor do clube diante da Uefa, na Suíça. "Vamos fazer a melhor defesa de todos os tempos quando apresentarmos nosso recurso", reforçou o dirigente.

Ele voltou a negar qualquer envolvimento do Fenerbahçe em um suposto caso de manipulação de resultados na Turquia. O clube chegou a ser excluído das competições europeias no início da temporada 2011/2012 e, nesta terça, recebeu punição mais ampla.

A Uefa decidiu pela sanção mais severa após tomar conhecimento de novas evidências referentes ao caso de manipulação que teria levado o time ao título turco de 2011. "Não nos envolvemos em manipulação de resultados. Estamos limpos do que os clubes que se afirmam os mais honestos", disse Yildirim.