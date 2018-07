Ferdinand é cortado e tem volta à seleção inglesa adiada

Ferdinand, que foi substituído nesta segunda por Steven Caulker, do Tottenham, afirmou que pretende voltar a defender a seleção inglesa e estará à disposição para futuras partidas neste ano.

O certo, porém, é que o jogador teve oficialmente adiado o seu retorno à seleção da Inglaterra, para o qual não era convocado desde junho de 2011. Chamado por Hodgson na última quinta-feira, Ferdinand já teve a sua volta ao time nacional colocada em dúvida pelo técnico Alex Ferguson no dia seguinte.

O comandante do Manchester United revelou preocupação em relação à condição física do zagueiro. Ele ressaltou que o atleta tem um longo histórico de problemas desta ordem em sua carreira e admitiu temor com o excesso de partidas disputadas por Ferdinand, lembrando que há um planejamento traçado há bastante tempo para o defensor.

Hodgson disse que Ferdinand está "fora desta vez devido a detalhes particulares pré-planejados já existentes para o seu programa". Curiosamente, porém, o próprio Ferguson afirmou no último sábado, após vitória por 1 a 0 sobre o Reading, pelo Campeonato Inglês, que o zagueiro iria se apresentar à seleção inglesa. Naquele confronto, inclusive, o jogador fez grande jogada no lance que resultou no gol de Wayne Rooney.