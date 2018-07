Ferdinand espera conseguir parar Cristiano Ronaldo

"Ter muita gente em torno dele quando tem a bola pode ser uma possibilidade", disse Ferdinand, que em seguida elogiou todo o elenco do time espanhol. "Mas não, o Real Madrid é tão bom como equipe que temos de estar unidos e bem em qualquer posição do campo para tentar defender bem", completou, ao site da Uefa.

Antes de chegar ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve uma passagem de sucesso pelo Manchester United entre 2003 e 2009, com a conquista de três títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes. Ferdinand garantiu que o português será muito bem recebido pela torcida no Old Trafford no jogo de volta, marcado para o dia 5 de março.

"Os torcedores gostavam dele quando estava aqui e cantam o seu nome desde que partiu. Chegou ainda muito jovem e saiu como um jogador de nível mundial. Mostrou muito respeito quando saiu e continua a demonstrá-lo", elogiou Ferdinand, que revelou não ter conversado nos últimos dias com Cristiano Ronaldo.

"Enviamos algumas (mensagens de celular), mas quando chegamos a uma situação como esta, quando temos de enfrentar um amigo, todas as conversas apontam num sentido e, na realidade, não podemos continuar até que o jogo termine", disse.