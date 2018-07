Ferdinand exalta persistência de Chicharito no Manchester United

MANCHESTER - Sem poder contar com Wayne Rooney, lesionado, o Manchester United teve uma atuação decisiva do atacante Chicharito Hernandez na vitória por 4 a 3 sobre o Newcastle, na última quarta-feira, no Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Foi dele o gol que garantiu a vitória da equipe dirigida por Alex Ferguson, aos 46 minutos do segundo tempo, quando o mexicano completou de carrinho para as redes um lindo lançamento de Carrick.

O fato de Chicharito ter marcado o gol do triunfo foi visto por Rio Ferdinand, experiente zagueiro do Manchester, como um prêmio à persistência e personalidade do jogador, que ao balançar as redes no fim do confronto garantiu ao seu time uma vantagem de sete pontos sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês.

"Você não se importa se seus atacantes desperdiçam chances quando eles estão sempre lá, buscando o espaço e recebendo as chances. Ele (Chicharito) não deixa se abater quando perde uma oportunidade, ele sempre tem a vontade e o desejo de chegar lá em primeiro lugar. Você consegue suas recompensas por sua persistência, e ele tem a sua", afirmou Ferdinand, em entrevista ao canal de TV do Manchester United, publicada nesta quinta-feira.

E Chicharito deverá agora emplacar uma sequência de jogos como titular da equipe inglesa, pois Rooney deve desfalcar o time pelas próximas três semanas, depois de ter sofrido uma lesão no joelho em um treinamento da última terça-feira. Ele acabou se contundindo ao tentar dar um voleio durante a atividade.

Caso fique realmente fora por três semanas, Rooney só deverá defender o Manchester novamente no final de janeiro, quando poderá ainda ter tempo de recuperar a melhor condição física antes do confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 13 de fevereiro, contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu.