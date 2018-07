Ferguson assegura que Rooney se desculpou com ele e seus colegas

Veja também:

Manchester United mantém Rooney até 2015

"Wayne me pediu perdão e aos jogadores. Também o fará com os torcedores", disse Ferguson em declarações a uma emissora de rádio da cidade de Manchester, imediatamente após se tornar público o comunicado do clube em que se anunciava a permanência do jogador em Old Trafford até 2015.

Rooney expressou na quarta-feira oficialmente seu desejo de abandonar o clube visto que ele não tinha podido dar as garantias que pedia sobre o futuro do elenco e sua capacidade para atrair os melhores jogadores do mundo.

No entanto, algumas vozes tinham antecipado que tudo podia se tratar de uma estratégia do agente de Rooney, Paul Stretford, para conseguir um novo acordo com o Manchester United por mais dinheiro.

O ex-atacante dos Red Devils e atual técnico do Fulham, Mark Hughes, sugeriu esta manhã que "talvez os representantes tinham adotado essa posição para negociar" e disse que "às vezes os agentes podem ser uma influência muito positiva, mas outras vezes podem dificultar o trabalho".

Estima-se que o jogador cobrava mais de 100.000 libras semanais, segundo a rede britânica "BBC", mas o clube não ofereceu detalhes sobre o novo salário que Rooney receberá após o recente acordo.