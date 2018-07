Ferguson busca estratégia para barrar trio do Barcelona

O Manchester United foi completamente dominado na final da Liga dos Campeões de 2009, vencida pelo Barcelona por 2 a 0, e Ferguson quer vingar a derrota no dia 28 de maio, em Londres, no Estádio de Wembley, para faturar o quarto título europeu do time inglês. Caso a equipe fature o título nacional na próxima rodada, alguns jogadores serão poupados nas rodadas finais do Campeonato Inglês.

"Na última final começamos muito bem, em seguida, sofremos um péssimo gol. Depois disso, o Barcelona manteve a bola muito bem, como sempre fazem", disse Ferguson em entrevista à rádio Sirius XM. "O que nós temos que fazer é encontrar uma solução para o problema Xavi, Messi e Iniesta. Todo mundo está procurando isso porque eles são jogadores excepcionais. Nós também temos nossa parte. Temos jogadores que podem causar muito incômodo em qualquer time, e espero que os jogadores de ataque deem ao Barcelona os problemas que todo mundo acha que eles vão nos dar".

Ferguson está frustrado porque o United tem sido criticado nesta temporada pela ausência de um futebol vistoso apesar de a equipe precisar de apenas mais um ponto para faturar o 19º título inglês e alcançou a final da Liga dos Campeões pela terceira vez em quatro anos.

"Todo mundo tem dito que não é um bom time do Manchester United, que não estamos

isto ou aquilo. Mas marcamos mais gols do que qualquer um [na Inglaterra]", disse Ferguson. "O nosso desempenho em casa tem sido magnífico. Estamos invictos na Europa. Estamos na final da Liga dos Campeões e nós vamos ganhar o campeonato obtendo mais um ponto. Você tem que colocar todas as críticas de lado porque eu tenho que ser realista, quando eu olho para minha equipe e pergunto: ''Estou satisfeito?'' Os jogadores têm me dado tudo".