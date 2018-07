Ferguson celebra volta de Vidic ao Manchester United

"Ter Vidic de volta ao time é ótimo para nós. Sua experiência, sua capacidade de cabecear a bola, suas qualidades são bem conhecidas e agora ele é nosso capitão. Se vou começar com ele ou não, isso é outra questão, mas é ótimo tê-lo de volta", afirmou Ferguson.

O Manchester United lidera o Campeonato Inglês, mas tem a pior defesa entre os quatro primeiros colocados, com 23 gols sofridos em 16 partidas. Por isso, seu retorno foi tão celebrado por Ferguson, que também perdeu Jonny Evans, lesionado. Assim, diante do Sunderland, Rio Ferdinand terá a companhia de Vidic ou Chris Smalling na zaga.

Após a volta de Vidic, o próximo jogador a ser liberado pelo departamento médico do Manchester United deve ser o meia japonês Shinji Kagawa, que sofreu lesão no joelho no final de outubro. "Shinji deve começar a treinar com o elenco principal na segunda-feira, o que é uma boa notícia", afirmou.