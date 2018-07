Ferguson coloca volta de Ferdinand à seleção em dúvida O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, afirmou nesta sexta-feira que o clube poderia até barrar a convocação de Rio Ferdinand para a seleção inglesa por causa do temor em relação à condição física do experiente zagueiro de 34 anos. Sem defender a Inglaterra há quase dois anos, o jogador foi chamado na última quinta-feira pelo técnico Roy Hodgson para os dois próximos duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, contra San Marino e Montenegro.