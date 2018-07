Ferguson critica técnico do Newcastle e vê 'hipocrisia'

O técnico Alex Ferguson rebateu, nesta sexta-feira, as críticas que recebeu por ter entrado em conflito com o juiz do confronto no qual o Manchester United venceu o Newcastle por 4 a 3, na última quarta, no Estádio Old Trafford, pelo Campeonato Inglês. Ele disse que o problema foi superdimensionado, depois de o comandante da equipe adversária, Alan Pardew, sugerir que o treinador da equipe da casa deveria ser punido por sua atitude.

Ferguson se irritou após o árbitro Mike Dean validar um gol duvidoso da equipe visitante, ignorando a indicação do assistente Jake Collin. Após o final do primeiro tempo, o experiente técnico invadiu o campo e foi reclamar com o juiz.

Ao falar sobre o assunto nesta sexta-feira, Ferguson disse que Alan Pardew foi "hipócrita" ao criticá-lo, tendo em vista o fato de que o comandante do Newcastle já tem um histórico de reclamações contra juízes. "Pardew é o pior em pressionar os árbitros", disse o comandante, que depois ainda minimizou de forma irônica a importância do posto ocupado pelo treinador adversário.

"Eu não exagerei (na reclamação), só fui tentar explicar. Todos sabem que eu sou emotivo, mas só entrei poucos metros no gramado. O problema é que eu sou o treinador do time mais famoso do mundo, e não do Newcastle, um time pequenino do nordeste inglês", completou o comandante.

Pardew, por sua vez, já foi suspenso por duas partidas nesta temporada e multado em 20 mil libras (cerca de R$ 65 mil) por ter empurrado um assistente do árbitro em um jogo contra o Tottenham.

Apesar de rebater as críticas de forma contundente, Ferguson também ouviu Arsène Wenger, técnico do Arsenal, concordar com Pardew nesta sexta-feira, na véspera do confronto que o time de Londres fará justamente diante do Newcastle, em casa, pelo Campeonato Inglês. "Você deve se comportar daquela forma? Não... Você tem de ser punido", disse o comandante.

Disparado na ponta da competição nacional, com sete pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester City, o United também voltará a campo neste sábado, quando receberá o West Bromwich, novamente no Old Trafford.