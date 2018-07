Ferguson diz confiar nos jovens do Manchester United Após as duas eliminações seguidas, na Copa da Liga Inglesa e na Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United foi criticado por ter apostado em muitos jogadores jovens nesta temporada, como Chris Smalling, Phil Jones e Danny Welbeck, entre outros. Mas o técnico Alex Ferguson saiu em defesa dos novatos do seu elenco, garantindo nesta sexta-feira que confia no potencial dessa nova geração do clube inglês.