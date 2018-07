Ferguson diz que futebol é 'engraçado' após empate

"Nós dominamos o segundo tempo e não merecíamos o empate. Mas o futebol é um jogo engraçado e sempre difícil de se levar", lamentou o treinador do Manchester, que manteve a liderança do Campeonato Inglês mesmo com o empate. "Sei que merecíamos a vitória. Fomos o melhor time".

Na avaliação de Ferguson, o Manchester United deveria ter finalizado o jogo após abrir 1 a 0. "Nós deveríamos ter decidido a partida quando estava 1 a 0. Tivemos inúmeros contra-ataques, precisávamos apenas de mais cuidado no passe final ou na conclusão", avaliou.