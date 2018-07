Ferguson é multado após criticar assistente do árbitro A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira que o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, foi punido com uma multa de 12 mil libras (cerca de US$ 18.900) por ter acusado um assistente do árbitro principal de agir de forma tendenciosa contra o seu clube em um jogo do Campeonato Inglês, no mês passado.