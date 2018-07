Ferguson elogia Tevez antes do clássico em Manchester O atacante argentino Tevez será um dos grandes personagens do clássico em Manchester, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Depois de atuar duas temporadas pelo Manchester United, ele deixou a equipe e se transferiu para o rival Manchester City, clube onde se tornou um dos principais jogadores do Campeonato Inglês nesta temporada.