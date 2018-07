Ferguson espera duelo 'difícil' contra Olympique na Liga

"O ótimo ambiente a favor deles e o grande apoio que receberão da torcida tornarão o duelo muito difícil. Eles vêm fazendo boas temporadas nos últimos dois ou três anos, após um período de seca. E acho que será um confronto difícil", avaliou. O primeiro jogo será realizado no dia 23 de fevereiro. A volta está marcada para 15 de março, no Old Trafford.

Diante do Olympique, Ferguson terá a chance de reencontrar Didier Deschamps, ex-meio-campista do rival Chelsea, e o argentino Gabriel Heinze. "Didier Deschamps é o técnico do time. E eles contam com um de nossos ex-jogadores, Gabriel Heinze. Será legal revê-lo", afirmou.

Por sua vez, Deschamps também espera um duelo complicado, diante dos ingleses. "Vai ser um bom embate", afirmou o técnico francês. "Seguir em frente seria uma grande proeza, mas temos de esperar por fevereiro. O mais importante será aproveitar as oportunidades que criarmos, mesmo as mais pequenas".