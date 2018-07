Ferguson pode ser punido por comentários sobre árbitro O técnico Alex Ferguson pode enfrentar outra punição por comentários sobre a arbitragem, mesmo tendo elogiado, desta vez, o juiz de uma partida do Manchester United. O treinador foi acusado de agir com conduta imprópria nesta sexta-feira, por ter falado na semana passada sobre Howard Webb, que apitaria o jogo entre seu time e o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, no domingo.