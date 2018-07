Ferguson prevê melhor final dos últimos dez anos

"O sucesso que esses times tiveram na década passada foi enorme. Essa realmente pode ser a melhor final da década (últimos dez anos). A atração que os dois times atraem por conta de suas histórias é óbvia. Qualquer coisa pode acontecer neste jogo", analista o treinador do Manchester United.

Quem sair vencedor do jogo deste sábado em Wembley vai se igualar a Bayern de Munique e Ajax, com quatro títulos da Liga dos Campeões. Só vai ficar atrás de Real Madrid, Milan e Liverpool. E tanto Barcelona quanto Manchester United chegam ao estádio mais famoso da Europa com boas lembranças dali.

Foi em Wembley que o Manchester United conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões, em 1968. O mesmo aconteceu com o Barcelona, que inaugurou sua agora extensa coleções de títulos da competição com a conquista da edição de 1992 naquele estádio londrino.

A expectativa de Ferguson é que Wembley receba neste sábado mais um jogo que marcará para sempre a sua história. "Wembley ajuda a mostrar a você que este é um grande jogo", disse o treinador, que completou: "E eu gosto de grandes jogos".

Apesar de jogar mais próximo à sua torcida e em um estádio que conhece melhor do que o rival, o Manchester United é tido como azarão inclusive nas casas de aposta de Londres, onde uma vitória inglesa paga 3 libras para cada 1 apostada. "Isso não importa para nós. Qualquer um que chega num jogo desta natureza não liga para o que os especialistas ou as casas de aposta dizem. Nós temos chance real (de ficar com o título)", garante Ferguson, que conversou com José Mourinho em busca de dicas para de como parar Messi.

"Tivemos uma pequena conversa e ele nos desejou o melhor. Ele sabe que nós estamos preparados", revelou Ferguson, que comandou uma reviravolta na história do Manchester United transformando-o no maior vencedor do futebol inglês. São 25 anos à frente do time.